David Voinson, la star montante de l’humour, à Muret pour une dernière représentation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le phénomène des réseaux sociaux David Voinson présente son spectacle à la Salle Horizon Pyrénées de Muret le samedi 18 octobre 2025. C’est une occasion à ne pas manquer, car il s’agit de la dernière représentation de ce spectacle qui a déjà conquis des millions de spectateurs.

À seulement 27 ans, David Voinson, alias « la star montante de l’humour », met en lumière les contradictions de sa génération avec un humour piquant et un style bien à lui. Il se livre sur son rapport au monde à travers ses amis, les soirées, sa famille, et surtout… les filles. Son personnage de « la blonde », devenu culte sur les réseaux sociaux, a déjà généré des millions de vues, prouvant le talent de l’artiste.

Dans ce spectacle, il explore le dilemme du jeune adulte moderne : profiter de sa vie de célibataire ou trouver le grand amour ? Il aborde des questions universelles avec autodérision, comme « Comment leur plaire ? », « Comment les comprendre ? » et « Comment ne pas passer pour un gros charo ? ».

Informations pratiques

Lieu : Salle Horizon Pyrénées, Muret

Date et heure : Samedi 18 octobre 2025. Ouverture des portes à 19h30, début du spectacle à 20h30.

Tarifs : Tarif réduit : 29€

Catégorie 2 : 35€

Catégorie 1 : 39€

Réservations : Salle Horizon Pyrénées

Venez découvrir en live l’humour de David Voinson pour une soirée de rires garantis.