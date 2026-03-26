Kendji Girac de retour au Zénith de Toulouse pour ses 10 ans de carrière !

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L’artiste aux millions d’albums vendus fait son grand retour dans la Ville Rose ! À l’occasion de sa « Tournée Anniversaire : Nos 10 ans !« , Kendji Girac s’apprête à enflammer le Zénith Toulouse Métropole. Un rendez-vous musical incontournable pour célébrer une décennie de tubes, de la folie Color Gitano aux ballades qui ont marqué le public français.

Une décennie de succès célébrée sur scène

Depuis sa révélation, Kendji a su conquérir le cœur de plus de 2 millions de spectateurs lors de ses différents shows. Pour cet anniversaire très spécial, il promet à ses fans un voyage musical inédit, mêlant nostalgie, tubes festifs et nouveaux instants magiques. L’occasion parfaite de reprendre en chœur les succès qui ont jalonné ces dix dernières années et de partager un véritable moment de convivialité.

Face à l’immense engouement du public toulousain, la première date prévue le samedi 28 mars 2026 affiche déjà complet ! Mais que les fans se rassurent, une date supplémentaire a été ouverte pour satisfaire tout le monde.

Une séance de rattrapage avant l’été !

Si vous n’avez pas pu obtenir vos billets pour le mois de mars, une nouvelle soirée est prévue au Zénith juste avant l’été : le vendredi 26 juin 2026.

Préparez-vous à vivre une ambiance exceptionnelle au rythme de ses guitares gipsy. Attention cependant, comme pour la première date, les places risquent de partir très vite. Ne tardez pas à réserver vos fauteuils pour cet événement marquant !

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