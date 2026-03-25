Nuit Rétro à Toulouse : Interference lance la soirée « TAKE ON ME » 100% Années 80 et 90 !

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Avis aux nostalgiques des néons, des synthétiseurs grandioses et des refrains légendaires ! Le club toulousain Interference s’apprête à ouvrir un tout nouveau chapitre de sa programmation festive. Le vendredi 3 avril 2026, à partir de 23h55, préparez-vous à voyager dans le temps avec la toute première édition de 𝙏𝘼𝙆𝙀 𝙊𝙉 𝙈𝙀, une nuit entière dédiée à l’âge d’or des années 80 et 90.

Une bande-son iconique : De la Pop au Rock en passant par la New Wave

Fermez les yeux et laissez-vous porter par les premières notes. Avec 𝙏𝘼𝙆𝙀 𝙊𝙉 𝙈𝙀, Interference s’est fixé un objectif clair : remettre au centre du dancefloor ces titres mythiques que tout le monde reconnaît dès les premières secondes.

Pensée comme une véritable traversée musicale de deux décennies cultes, la soirée fera dialoguer les genres pour créer une alchimie parfaite :

La puissance des synthés : Laissez-vous envoûter par les mélodies lumineuses de a-ha , Depeche Mode ou encore Indochine .

Les riffs de légende : Vibrez au son des guitares iconiques de Dire Straits , Queen et U2 .

Les rois et reines de la Pop : Dansez jusqu’au bout de la nuit sur les incontournables de Madonna et Michael Jackson.

Pop iconique, new wave, rock de stade ou premiers balbutiements des musiques électroniques… C’est tout le paysage musical d’une époque foisonnante qui sera célébré !

Une scénographie immersive pour une expérience totale

Pour que la magie opère pleinement, Interference ne se contente pas d’une playlist de génie. Le club se métamorphose totalement pour l’occasion afin d’offrir une scénographie immersive à son public.

Dès minuit, l’espace se parera de décorations spécifiques. Le public sera plongé dans un univers visuel inspiré des codes esthétiques des années 80 et 90, sublimé par un écran LED géant et des performances de VJing (mixage vidéo en direct) rétro-futuristes. Une expérience multisensorielle pour revivre l’insouciance et la créativité de ces décennies.

Le nouveau rendez-vous fédérateur des Toulousains

Avec ce nouveau concept, Interference inaugure un rendez-vous festif qui se veut avant tout populaire, fédérateur et intergénérationnel. Que vous ayez vécu ces années en direct ou que vous les ayez découvertes plus tard, 𝙏𝘼𝙆𝙀 𝙊𝙉 𝙈𝙀 est l’occasion rêvée de se rassembler, de lâcher prise et de chanter à tue-tête sur une bande-son qui a façonné notre culture.

Informations Pratiques et Billetterie

Préparez vos agendas, le voyage temporel est imminent !