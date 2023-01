Salvatore Adamo en tournée avec un passage à Toulouse

Partager Facebook

A l’automne 2023, Salvatore Adamo sera en concert au Casino Barrière Toulouse à l’occasion de son grand retour sur scène.

SALVATORE ADAMO de retour sur scène ! »Tombe la neige », « Vous permettez, Monsieur « , « Les filles du bord de mer », « Mes mains sur tes hanches »… Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ?



Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare. Salvatore Adamo propose cette fois-ci, un nouvel album d’adaptation de chansons anglo-saxonne intitulé « In French please », qui est le fruit d’une rencontre audacieuse avec Stephan Eicher qui a réalisé l’album.



Il reprendra la route en 2023 et passera par Toulouse le 8 octobre 2023 au Casino Barrière.

Réservations : www.box.fr