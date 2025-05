Humour Incisif et Sans Filtre : Laura Calu Investit la Halle aux Grains de Toulouse !

Partager Facebook

Marquez vos agendas pour une soirée de rire garanti ! L’humoriste talentueuse et piquante Laura Calu se produira à La Halle aux Grains de Toulouse le vendredi 17 avril 2026 à 20h00 avec son spectacle mis en scène par Arthur Chevalier.

Préparez-vous à deux heures d’un humour percutant et sans concession. Dans ce one-woman-show décapant, Laura Calu entre dans l’arène de la vie moderne pour décortiquer avec une ironie mordante les absurdités de notre époque, mais aussi ses propres contradictions.

À travers un regard acéré et une plume affûtée, elle jongle avec les paradoxes et les incohérences qui nous entourent, offrant une perspective hilarante et souvent très juste sur le monde actuel. Attendez-vous à des observations fines, des situations cocasses et un style bien à elle qui ne laissera personne indifférent.

Attention : Spectacle clairement déconseillé aux enfants. L’humour de Laura Calu, direct et sans détour, s’adresse à un public adulte.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 17 avril 2026 à 20h00

Lieu : La Halle aux Grains de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 38€

– Catégorie 2 : 33€

– Catégorie 3 : 28€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr