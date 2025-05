Rio Loco « Supernova » : Une Constellation de Stars pour les 30 Ans du Festival à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Save the date ! Le légendaire Festival Rio Loco s’apprête à célébrer sa 30ème édition avec une programmation exceptionnelle intitulée « Supernova ». Du mercredi 11 au dimanche 15 juin 2025, la Prairie des Filtres de Toulouse se transformera en un véritable épicentre musical, accueillant une pléiade d’artistes internationaux pour cinq jours de fête inoubliables.

Pour cet anniversaire marquant, Rio Loco a mis les petits plats dans les grands, offrant une véritable constellation de stars qui promettent de faire vibrer le cœur de Toulouse. Cette édition « Supernova » mêlera avec brio les légendes qui ont marqué l’histoire du festival et les découvertes les plus explosives de la scène musicale actuelle.

Un Voyage Musical Éclectique au Cœur de Toulouse :

Préparez-vous à un tour du monde sonore sans quitter la Prairie des Filtres ! La programmation de cette édition anniversaire est un véritable kaléidoscope de genres et de cultures :

Mercredi 11 juin :

17h30 : Cosmos

Cosmos 18h30 : Moonlight Benjamin

Moonlight Benjamin 19h45 : Salif Keita

Salif Keita 19h45 : Samëli

Samëli 20h30 : Doucesoeur

Doucesoeur 21h00 : Ghetto Kumbé

Ghetto Kumbé 22h15 : Kassav « Hommage à Jacob Desvarieux »

Kassav « Hommage à Jacob Desvarieux » 22h20 : Faizal Mostrixx

Jeudi 12 juin :

17h45 : Chloëmoi

Chloëmoi 18h30 : Sami Galbi

Sami Galbi 19h45 : Lykuin

Lykuin 19h45 : Ronisia

Ronisia 20h30 : Andy 4000

Andy 4000 21h00 : Aunty Rayzor

Aunty Rayzor 22h15 : Alonzo – Jungeli (showcase)

Alonzo – Jungeli (showcase) 22h20 : Mystique

Vendredi 13 juin :

17h45 : Anouck

Anouck 18h30 : Cuarteto Tafi & Guests

Cuarteto Tafi & Guests 19h45 : Yuri Buenaventura invite Roberto Fonseca

Yuri Buenaventura invite Roberto Fonseca 20h30 : Cami Layé Okun

Cami Layé Okun 21h00 : Tshegue

Tshegue 22h15 : Systema Solar

Systema Solar 22h30 : Rosa Pistola

Samedi 14 juin :

17h45 : Raccoon Tycoon

Raccoon Tycoon 18h30 : La cité des pitchouns avec Angélique Kidjo

La cité des pitchouns avec Angélique Kidjo 19h45 : Kokoroko

Kokoroko 19h45 : Akoni Astrobeat

Akoni Astrobeat 20h30 : R3ign Drops

R3ign Drops 21h00 : Kabeaushé

Kabeaushé 22h15 : Youssou Ndour & Le Super Etoile de Dakar

Youssou Ndour & Le Super Etoile de Dakar 22h20 : Coco Em

Dimanche 15 juin :

17h30 : Sardinhas Da Mata

Sardinhas Da Mata 18h15 : Kira & Aluminé Guerrero

Kira & Aluminé Guerrero 18h45 : Lenine & Spokfrevo Orquestra

Lenine & Spokfrevo Orquestra 19h30 : Javotte

Javotte 20h00 : Jupiter & Okwess

Jupiter & Okwess 20h00 : Sistema Criolina

Sistema Criolina 21h30 : Angélique Kidjo invite Flavia Coelho, Karla Da Silva et Puma Camillê

Angélique Kidjo invite Flavia Coelho, Karla Da Silva et Puma Camillê 21h40 : Sônge

De la chaleur entraînante du zouk antillais avec Kassav à la puissance des rythmes d’Afrique de l’Ouest portés par des légendes comme Salif Keita et Angélique Kidjo, en passant par les sonorités urbaines explosives d’Alonzo et les vibrations ensoleillées du Brésil avec Lenine et Yuri Buenaventura, la Prairie des Filtres s’apprête à vibrer pendant cinq jours d’une fête mémorable !

Infos Pratiques :

Date : Du mercredi 11 au dimanche 15 juin 2025

Lieu : Prairie des Filtres de Toulouse

Tarifs :

– Pass 5 jours : 32€

– Pass 1 jour : 10€

– After au Metronum : 8€

Réservations :

Rio Loco 2025