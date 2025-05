Toulouse en Ébullition : La Ruda Débarque au Bikini pour une Soirée Explosive !

Partager Facebook

Préparez-vous à une déferlante d’énergie rock et festive ! Le groupe emblématique La Ruda sera en concert événement au Bikini de Toulouse le samedi 17 mai 2025 à 19h30 !

Après une période où le groupe s’est fait rare, leur retour sur scène est un événement en soi. Et pour ceux qui connaissent La Ruda, la promesse est toujours la même : une communion intense et électrique avec leur public. Leur célèbre formule résonne déjà dans nos têtes : « Vous ! Nous ! Ensemble dans cette putain d’salle ! »

C’est un appel à l’union, à l’instinct primal du meilleur, à un enthousiasme contagieux et puissant. Pour ceux qui n’ont jamais eu la chance de vivre un concert de La Ruda, ces mots peuvent sembler audacieux. Mais qu’ils viennent et ils comprendront ! Les autres pourront témoigner du caractère unique de leurs performances et de la ferveur incandescente qu’ils dégagent.

La Ruda, c’est un groupe à part, une figure marquante du rock français. De 1993 à 2012, ils ont marqué la scène musicale avec 11 albums et plus d’un millier de concerts, enflammant aussi bien les petites salles obscures que les scènes des plus grands festivals en France et à travers le monde (Europe, Canada, Japon…).

Leur marque de fabrique ? Un maniement virtuose des mots et un art consommé de la joie communicative, créant une communion fiévreuse avec leur public. Si Rodolphe (trombone) et Daddy (trompette) ne seront pas de cette tournée, Elias (Tomahawk) et David (Villa Fantôme) seront bien présents pour faire honneur à l’esprit du groupe, fiers de cette nouvelle aventure, tout comme La Ruda est fier de les accueillir.

Ne manquez pas ce retour en force de La Ruda au Bikini ! Attendez-vous à une soirée de rock puissant, de cuivres entraînants et de textes percutants, dans une ambiance survoltée.

Infos Pratiques :

Date : samedi 17 mai 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs : 30€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr