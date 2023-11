Interview. Thomas Marty, « La scène, c’est l’instant présent, l’instant magique »

Partager Facebook

Thomas Marty présentera son seul en scène « Allez la Bise » ce mardi soir au Casino Barrière Toulouse (complet) avant de revenir au Zéniht Toulouse le 31 janvier 2025. Rencontre avec l’humoriste !

Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes. Avant son passage toulousain ce 21 novembre et un autre en janvier 2025, rencontre avec l’humoriste découvert sur les Réseaux Sociaux.





Ce mardi soir, vous êtes en spectacle au Casino Barrière avec « Allez la bise ». Dans quel état d’esprit êtes-vous avant de retrouver le public ? Quelle est votre relation avec la scène ?

Il y a beaucoup d’adrénaline et j’ai très hâte d’être sur scène. J’aime ces moments là car je crée de l’interaction avec le public et, comme à côté je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je peux mettre des visages sur les gens qui viennent me voir. Même si on ne se connait pas, j’ai l’impression qu’on est tous les mêmes.

Retour aux sources. Avant de devenir humoriste, il y a un passé dans la banque. Comment s’est fait le passage de l’un à l’autre ?

Oui c’est exactement ça, un mois avant le COVID. Le bon timing (rires). Je décide d’arrêter la banque pour me consacrer à ma passion plus sérieusement. Et là, il y a le COVID. Tout s’arrête. Du coup, j’ai continué à faire des vidéos pendant le COVID et ce fut le déclencheur pour le public. Ça a commencé à bien marcher. J’ai donc continué pendant le deuxième confinement, et après un producteur m’a approché, m’a demandé si j’avais un spectacle et je lui ai dit « oui »… alors que je n’en avais pas !

Vous avez un humour d’observation. Comment se passe le processus créatif ? J’ai l’impression que c’est surtout de l’humour d’observation.

Je note pas mal de « notes » dans mon téléphone. Par exemple, dès qu’il se passe quelque chose je le note, je me dis « ça c’est drôle » donc je le note. Après, en relisant mes notes, je peux en sortir un thème qui se transforme soit en vidéo pour les réseaux sociaux, soit sous une forme plus approfondie en spectacle.

Sur scène, testez vous les blagues des notes prises ?

Oui c’est ça, on les améliore tout le temps. Au début, la vanne elle peut être bien mais on peut tout le temps l’améliorer. Tout s’améliore donc c’est à force de jouer, de prendre de l’expérience sur scène que les blagues deviennent ensuite très drôles.

En quelques mots, pouvez vous me décrire ce spectacle « Allez la bise »?

Je dirais que c’est plus une réunion de famille, mais la grande famille où tu as tout le monde, les copains, les cousins, les grands parents enfin toute la famille. Et puis moi je parle d’anecdotes, de fait de vies où tu peux être sûr que tu vas te retrouver dedans. Il y a pas mal de perso dedans.

Vous abordez de nombreux thèmes dans votre spectacle, est-ce que certains sont plus difficiles à aborder que d’autres ?

Non car je fais surtout de l’humour d’observation, je ne fais pas du tout de politique. Je parle pas du tout de ce qui se passe dans le monde… ça reste un humour bienveillant ! Je ne prends pas du tout de risques et c’est ce qui me va. Ça colle super bien à ma personnalité en tout cas !

Pouvez-vous aussi me parler de la partie improvisation, part importante du spectacle.

Oui je trouve que ça apporte un côté très personnel au spectacle. Mardi je vais rencontrer des gens, faire des interactions et c’est ce qui rend le spectacle unique. Il sera différent de quand je vais le jouer à Lyon ou Paris par exemple. Avec les moments d’impro, tu rentres avec eux, donc ils sont avec toi. Après c’est risqué, parce que des fois les impros ne sont pas non plus toutes réussies, mais ça fait partie du jeu.

Il y a aussi des publics un peu plus compliqués que d’autres ?

Oui des fois c’est un peu plus fermé. A contrario, tu peux tomber sur deux trois phénomènes et le spectacle il est encore 10 fois mieux et tu te souviens du lieu comme Lyon où il y avait deux gens de 40 ans , Muriel et Jean Michel : ils resteront un souvenir incroyable de cette date. L’année dernière à Toulouse il y avait eu une belle interaction aussi.

On parlait d’internet forcément, l’écriture est différente entre la scène et internet, qu’est ce qui est compliqué dans les deux cas ?

Avec les vidéos, et comme il y en a de plus en plus sur internet, TikTok, Facebook, tu tombes sur 10 000 vidéos , il faut tout le temps créer, tout le temps publier, 2 ou 3 par semaine. Après, l’avantage des vidéos, c’est que c’est un tremplin énorme. Cela te permet de remplir des salles. La scène, c’est l’instant présent, l’instant magique. La scène s’ancre dans le présent et dans la vie des gens. Alors que la vidéo tu la mets, il y a des commentaires, des vues mais tu ne le vis pas. C’est que des chiffres.

Et côté écriture ?

La scène demande d’avoir un rythme et quand la vanne elle est pas drôle, le retour est cash … mais quand elle est drôle, tu as des vagues de rire. C’est magnifique ! Alors que les vidéos, tu ne vois pas, tu fais ton montage et puis après tu la mets sur les réseaux et finito. Au bout de 10 minutes tu vois si elle va marcher ou pas.

Mardi soir, ça sera Toulouse au Casino encore, le prochain passage à Toulouse sera un Zénith, comment on se prépare à changer de taille des salles ?

Comme là je joue dans des salles de plus en plus grosses, c’est impressionnant mais j’adore. En tout cas, l’année dernière à Toulouse c’était super et le Zénith j’ai trop hâte. Forcément, le show sera différent, parce qu’on mettra de la lumière, de la musique, il y aura des nouveautés et puis c’est surtout une grande fête. Quand tu arrives à faire un Zénith c’est fantastique, c’est un rêve que je voulais réaliser et il va se réaliser donc c’est super.

Quel est votre rapport avec Toulouse ?

En fait j’ai mon parrain qui habite à Tournefeuille et mon père est de Castres. J’ai aussi mon meilleur pote qui habite à Toulouse et un cousin qui fait ses études à Toulouse. J’ai un bon souvenir de l’an dernier. Une de mes meilleures dates, parce que les gens sont super sympas, je sais pas, c’est le sud-ouest on est cool !

Pour vous la suite c’est quoi ? Continuer la scène, faire des spectacles ? Passer sur des séries ? Le cinéma ? Autre chose ?

Là, on fait les Zéniths pour 2025 et puis après j’annoncerai le deuxième spectacle pour septembre 2025. Et après tournage de films, j’espère. J’ai commencé à écrire un film, du coup, on verra. Le prochain objectif reste aussi d’apparaitre de plus en plus ailleurs. Pour l’instant je me focalise sur les vidéos et la scène, ce qui prend pas mal de temps déjà. Franchement, je profite de chaque instant parce que j’étais pas du tout de ce milieu à la base donc c’est un réel kiffe.

Réservations : www.box.fr