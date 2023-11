Harrison Hansen continue avec le Toulouse Olympique

Partager Facebook

Le Capitaine du Toulouse Olympique, Harrison Hansen, prolonge une saison de plus dans la ville rose !

Avec plus de 300 matchs en Super League, Harrison a rejoint le TO en 2020. Depuis maintenant 3 saisons, « H » est un véritable cadre du groupe Olympien, apportant son agressivité et toute son expérience du plus haut niveau. Cette saison notre capitaine a pris part à 25 rencontres et a inscrit un essai.

Un capitaine infatigable

À 38 ans et avec près de 450 matchs professionnels disputés, l’avant polyvalent Olympien va entamer sa 20ème saison professionnelle et n’est toujours pas rassasié au plus grand bonheur du staff Olympien : « Harrison est une véritable légende de notre sport, qui nous surprend chaque année. Malgré son âge, il repousse toutes ses limites pour se donner à 100% que ce soit aux entrainements ou en match, c’est le « papa » du groupe. Je suis ravi de pouvoir compter sur lui l’année prochaine, il sera un modèle à suivre pour tout le groupe », Sylvain HOULES, entraineur du TO XIII.

Satisfaction partagée par le capitaine Olympien : « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon aventure au TO. Moi et ma famille aimons Toulouse et le mode de vie français. J’ai la chance que mon corps soit encore en bonne condition (rires), je prends toujours autant de plaisir à évoluer avec ce groupe. Je veux continuer d’aider à faire grandir le club et je ferais tout mon possible pour revenir en Super League. »