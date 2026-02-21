CONCOURS : Gagnez vos places pour Fénix Toulouse vs Sélestat au Palais des Sports !

Le Palais des Sports de Toulouse s’apprête à vibrer une nouvelle fois ! Le jeudi 26 février 2026 à 20h30, nos Fénix reçoivent Sélestat pour une affiche de Liqui Moly StarLigue qui promet du grand spectacle. Envie d’être au plus près de l’action ? Toulouseblog.fr vous offre vos places pour soutenir les « Bleu et Orange » dans leur antre !

Un Fénix conquérant au sommet du classement

La saison 2025-2026 est celle de toutes les ambitions pour le Fénix. Solidement ancrés dans le Top 5 de la Liqui Moly StarLigue, les Toulousains confirment match après match leur statut de prétendants sérieux aux places européennes. Portés par un effectif talentueux et une cohésion de groupe remarquable, ils font du Palais des Sports une véritable forteresse.

Les enjeux : Garder le rythme et viser le podium

Face à une équipe de Sélestat toujours accrocheuse et prête à tout pour créer la surprise, l’enjeu est clair pour les hommes de Danijel Anđelković : empocher les deux points pour maintenir la pression sur le trio de tête. Une victoire permettrait au Fénix de consolider sa position et d’aborder la suite de la saison avec un maximum de confiance.

C’est le moment idéal pour venir donner de la voix et pousser l’équipe vers un nouveau succès à domicile !

Infos Pratiques