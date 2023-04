Hand. Défaite du FENIX Toulouse face à Nîmes

Partager Facebook

Dimanche, le FENIX Toulouse a trébuché au Palais des Sports face à Nîmes (32-34).

Malgré ce mauvais résultat, Toulouse aura bien commencé son match. Pendant toute la première période les joueurs de Danijel Andjelkovic sont devant au score et rentre aux vestiaires avec un avantage de plus 4. La seconde période est toute autre… Les coéquipiers sont moins efficaces aux tirs, alors que les Nîmois eux, reviennent au score et passent même devant. Grâce notamment à un jeu rapide et de gros duels.

Résultat des courses, le FENIX s’incline 32/34 mais reste dans la course à l’Europe. Prochain rendez-vous au Palais le 13 avril prochain face à Chartres.

LA RÉACTION D’EDOUARD KEMPF

« C’est une grosse désillusion ce soir, nous avons fait une grosse première mi-temps avec une bonne défense, où nous prenons que 13 buts. En seconde par contre on en prend 21, ce qui n’est pas normal. C’est vraiment dommage, nous avions le match en main. Maintenant, il va falloir retourner au travail pour notre prochain match de vendredi du côté de Créteil. »