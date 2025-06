HALLE SUMMER LONG : Un Été Enchanteur et Musical à la Halle de La Machine de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à vivre un été inoubliable sous le signe de la musique, des machines et de la convivialité ! La Halle de La Machine lance son événement estival « HALLE SUMMER LONG » du 6 juillet au 1er septembre 2025, transformant la Piste des Géants en un lieu de fête gratuit et vibrant.

Durant tout l’été, la Halle de La Machine vous donne rendez-vous les vendredis et samedis soirs, de 19h à 22h, pour des concerts gratuits en plein air. Attendez-vous à un éclectisme musical détonant, mêlant des sonorités rock, soul, électro, pop, funk, hip-hop, musiques des Balkans, post-punk et fanfare. L’ambiance sera tantôt dansante, tantôt envoûtante, mais toujours placée sous le signe de la bonne humeur ! Et pour parfaire ce tableau estival, guinguette et brochettes seront de la partie pour régaler vos papilles.

Le Minotaure, quant à lui, continuera d’embarquer des passagers pour des voyages extraordinaires, même pendant les concerts, offrant une expérience magique et unique.

Un Été Conviv’Halle : Musique, Machines et Contes !

« HALLE SUMMER LONG » est une invitation à profiter pleinement des longues journées d’été et à découvrir toutes les facettes de la Halle de La Machine. Au programme :

Visite de la Halle et Voyages en Minotaure : Du mardi au dimanche, de 10h à 19h, explorez la nouvelle scénographie spectaculaire, « Snow, Wind & Fire » . Plongez au cœur des effets spéciaux des spectacles de la Compagnie La Machine : bravez les tempêtes, affrontez les flammes et perdez-vous dans un tourbillon de neige pour une expérience inattendue.

Du mardi au dimanche, de 10h à 19h, explorez la nouvelle scénographie spectaculaire, . Plongez au cœur des effets spéciaux des spectacles de la Compagnie La Machine : bravez les tempêtes, affrontez les flammes et perdez-vous dans un tourbillon de neige pour une expérience inattendue. Les Réveils de la Grande Araignée Ariane : Dès le 7 juillet, les mercredis et dimanches après-midi, à 14h30 et 16h30 , les Véritables Machinistes tenteront de réveiller Ariane, la belle endormie. Sous une tempête de neige ou en musique, elle déploiera ses pattes pour un réveil hors du temps, parfois même en dansant avec les machinistes les plus aguerris.

Dès le 7 juillet, les mercredis et dimanches après-midi, à , les Véritables Machinistes tenteront de réveiller Ariane, la belle endormie. Sous une tempête de neige ou en musique, elle déploiera ses pattes pour un réveil hors du temps, parfois même en dansant avec les machinistes les plus aguerris. Contes Halle à Folie : Chaque vendredi et samedi, tout au long de l’été (du 12 juillet au 31 août à 18h15), laissez-vous charmer par des histoires fantastiques contées par les Véritables Machinistes. Des récits fabuleux et légendaires, pour les enfants âgés de 5 à 10 ans. L’accès est gratuit ! À noter, les samedis 20 juillet et 17 août, les contes seront également interprétés en LSF.

Venez vibrer le jour aux sons des machines, et danser la nuit aux rythmes des concerts. Un été entier pour profiter, s’émerveiller et partager des moments inoubliables à la Halle de La Machine !

Informations pratiques :

Dates : Du samedi 6 juillet au lundi 1er septembre 2025

Du samedi 6 juillet au lundi 1er septembre 2025 Lieu : Halle de La Machine, Toulouse

Halle de La Machine, Toulouse Concerts Gratuits : Vendredis et samedis, de 19h à 22h, en plein air.

Vendredis et samedis, de 19h à 22h, en plein air. Visites et Voyages Minotaure : Du mardi au dimanche, de 10h à 19h.

Du mardi au dimanche, de 10h à 19h. Réveil d’Ariane : Mercredis et dimanches, 14h30 et 16h30 (à partir du 7 juillet).

Mercredis et dimanches, 14h30 et 16h30 (à partir du 7 juillet). Contes Halle à Folie : Vendredis et samedis, 18h15 (du 12 juillet au 31 août) – Gratuit, pour les 5-10 ans.

Venez passer votre été à la Halle de La Machine, l’été sera enchanteur et convivi’Halle !