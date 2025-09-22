Groundation de retour au Bikini avec un nouvel album

Le légendaire groupe de reggae Groundation fait son grand retour à Toulouse, et c’est au Bikini qu’il se produira le vendredi 10 octobre 2025 à 19h30. Formé en 1998, le groupe a su s’imposer sur la scène mondiale grâce à un son roots progressif unique et une musique recherchée.
Après avoir marqué l’histoire du reggae avec des albums cultes comme Hebron Gate, le leader Harrison Stafford s’est entouré de la nouvelle génération de musiciens pour perpétuer l’héritage de Groundation. Le résultat est un son toujours imprégné de jazz, enrichi par la créativité de ces nouveaux talents.
Fidèle à sa démarche de qualité, le groupe a enregistré son 11ème album studio en 100% analogique aux ICP Studios de Bruxelles, un studio de renommée internationale qui a accueilli les plus grands noms de la musique. Mixé par le légendaire Jim Fox, cet album promet d’être un chef-d’œuvre à la hauteur de la réputation du groupe. Avec ses paroles engagées et ses arrangements complexes, Groundation nous offre une musique intense et profondément humaine.
Informations pratiques
Lieu : Le Bikini, Parc Technologique du Canal, Ramonville-Saint-Agne
Date et heure : Vendredi 10 octobre 2025 à 19h30
Tarif : 31,00€
Réservations : Box.fr
Ne manquez pas ce concert événement qui s’annonce comme une véritable célébration du reggae roots et progressif.