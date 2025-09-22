Stomp de retour à Toulouse pour un show rythmé et explosif !

Préparez-vous à un véritable déluge de percussions ! Le phénomène mondial Stomp est de retour à Toulouse pour trois dates exceptionnelles, du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2025. Connue pour son génie créatif, cette troupe britannique transforme les bruits du quotidien en une bande-son euphorisante.
Depuis sa création en 1991, Stomp a séduit plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. Sur scène, huit artistes, à la fois musiciens, danseurs et acrobates, créent un show culte où le rythme est roi. Claquements de doigts, balais, couvercles de poubelles ou même éviers deviennent des instruments de musique pour un spectacle sans paroles qui ne cesse de surprendre. C’est une expérience unique, un cocktail irrésistible de percussions, de danse, de théâtre et de comédie, qui fait résonner des rythmes endiablés et casse les codes.
Informations pratiques
Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse
Dates et horaires : Vendredi 24 octobre 2025 à 20h30
Samedi 25 octobre 2025 à 20h30
Dimanche 26 octobre 2025 à 18h00
Durée : 1h40
Tarifs : De 43€ à 51€
Réservations : Box.fr
Ne manquez pas ce show qui promet d’être à la fois drôle, original et spectaculaire !