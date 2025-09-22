Stomp de retour à Toulouse pour un show rythmé et explosif !

Préparez-vous à un véritable déluge de percussions ! Le phénomène mondial Stomp est de retour à Toulouse pour trois dates exceptionnelles, du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2025. Connue pour son génie créatif, cette troupe britannique transforme les bruits du quotidien en une bande-son euphorisante.

Depuis sa création en 1991, Stomp a séduit plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. Sur scène, huit artistes, à la fois musiciens, danseurs et acrobates, créent un show culte où le rythme est roi. Claquements de doigts, balais, couvercles de poubelles ou même éviers deviennent des instruments de musique pour un spectacle sans paroles qui ne cesse de surprendre. C’est une expérience unique, un cocktail irrésistible de percussions, de danse, de théâtre et de comédie, qui fait résonner des rythmes endiablés et casse les codes.

Informations pratiques

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Dates et horaires : Vendredi 24 octobre 2025 à 20h30

Samedi 25 octobre 2025 à 20h30

Dimanche 26 octobre 2025 à 18h00

Durée : 1h40

Tarifs : De 43€ à 51€

Réservations : Box.fr

Ne manquez pas ce show qui promet d’être à la fois drôle, original et spectaculaire !