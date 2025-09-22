Airelle Besson et Lionel Suarez : un duo d’exception à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Pour un après-midi de musique tout en finesse, la Salle Nougaro de Toulouse accueille le duo d’exception formé par Airelle Besson et Lionel Suarez. Rendez-vous le mardi 14 octobre 2025 à 20h30 pour un concert intimiste et poétique.

Le dialogue musical entre la trompette explosive d’Airelle Besson et l’accordéon coloré de Lionel Suarez est une véritable invitation au voyage. Leur musique navigue avec une grande sensibilité entre le jazz, la poésie et les improvisations complices. On y entend des envolées lyriques, des murmures délicats et des éclats de génie. Ce récital, porté par leur complicité rare et une émotion palpable, promet un moment de pur bonheur musical.

Informations pratiques

Lieu : Salle Nougaro, 20 Allée de Barcelone, Toulouse

Date et heure : Mardi 14 octobre 2025, à 20h30

Tarifs : Normal : 19,80€

Réduit : 17,80€

Adhérent : 13,80€

Réservations : Salle Nougaro

Venez vivre une expérience musicale rare, où chaque note raconte une histoire.