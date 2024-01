Grande collecte de Sang cette semaine à Toulouse 

Partager Facebook

Les toulousains sont attendus pour donner leur Sang au Capitole de Toulouse pendant trois jours à partir de mercredi 24 jusqu’à samedi 27 janvier.

Cette semaine, la grande collecte de sang organisée par le Rotary et l’EFS (Etablissement Français du Sang) en partenariat avec la Mairie de Toulouse, « Mon sang pour les autres » est de retour au Capitole pour la 26ème année. Plus de 400 bénévoles se mobilisent pour ce don du sang géant.

Cette opération vise à attirer et sensibiliser un maximum de donneurs. À Toulouse, ils sont plus de 3 000 à être accueillis lors de chaque édition ce qui fait de l’événement toulousain la plus grande collecte de sang d’Europe.

Les toulousains sont donc attendus du mercredi 24 au samedi 27 janvier de 13h à 19h et le samedi 21 janvier de 12h à 19h dans les salons du Capitole de Toulouse.

