Concours. Gagnez vos places pour Alexis HK à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alexis HK sera en concert le 25 janvier prochain à l’Escale de Tournefeuille pour le festival Détours de Chant. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le Festival Détours de Chant accueille enfin le chanteur Alexis HK. L’élégance et la dérision sont au service d’une plume affutée à découvrir à l’Escale cette semaine.

Avec Comme un ours – son précédent spectacle mis en scène par Nicolas Bonneau – Alexis HK est sorti de la torpeur et de la solitude pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation. Dans son nouvel album Bobo Playground, l’auteur, compositeur et interprète s’interroge sur ce bonheur qu’on recherche tous, et s’inquiète déjà de le perdre alors qu’il y goûte à peine.

Qu’on soit un vieux rappeur, un jeune homme de 18 ans, un chevalier raté, une maman sur Tinder ou Donald Trump, on a tous le droit à 15 minutes de bonheur… avant de sombrer de nouveau !

L’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue, une mise en bouche gourmande, précise et inspirée et un regard sociologique singulier sur le monde actuel. Une nouvelle fois accompagné par Nicolas Bonneau à la mise en scène et trois musiciens complices à ses côtés, Alexis HK nous revient avec un style unique à la croisée du conte, du one man show et du concert.

Toulouseblog et Détours de Chant vous offrent des places pour cette date du 25 janvier !

Infos et réservations : https://www.detoursdechant.com/

Crédit Souffle (CP)