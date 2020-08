Grande Braderie au Nailloux outlet Village

Partager Facebook

Même si la période des soldes est terminée, Nailloux Outlet Village organise une grande Braderie du 19 au 23 aout prochain.

Du 19 au 23 août 2020 , dont une ouverture exceptionnelle le dimanche, et de 10h à 19h, Nailloux Outlet Village invite les visiteurs pour un shopping à ciel ouvert à l’occasion de la braderie estivale. Les enseignes du centre proposeront durant 5 jours des petits prix sur des produits de prêt-à-porter femme, homme, enfant, linge de maison et arts de la table avec des hauts niveaux de stocks, des démarques importantes et des prix ronds. L’occasion de préparer la rentrée et se faire plaisir !

Au Nailloux Outlet Village, le shopping se fait en toute sécurité, avec des règles sanitaires toujours en vigueur (masque obligatoire, désinfection fréquente des espaces, gel hydroalcoolique disponible à l’entrée du centre et dans les magasins, sens de circulation et nombre limité d’entrées dans les boutiques…).