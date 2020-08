Sortie Cinéma : Enragé, Belle-Fille, Mignonnes…

Partager Facebook

Cette semaine, au cinéma, on pourra voir Enragé, Belle-Fille, Mignonnes et The Rental.

Enragé de Derrick Borte avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre… La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

Belle-Fille de Méliane Marcaggi avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu… Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé!

Mignonnes de Maimouna Doucouré avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : » Les Mignonnes « . Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial…

The Rental de Dave Franco avec Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand

Deux couples louent une sublime maison face à l’océan pour un week-end de fête. Les quatre amis comprennent très vite que derrière la beauté de l’endroit, un danger les guette : une présence mystérieuse semble les espionner et révèle des secrets inavouables sur chacun d’eux. La tension monte et le week-end de rêve va virer au cauchemar absolu…