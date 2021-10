France 3 Occitanie célèbre le centenaire de Georges Brassens

Partager Facebook

À l’occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens, France 3 Occitanie propose jeudi 21 octobre, une journée spéciale consacrée à l’artiste sétois.

Dans less émissions régionales, Vous êtes formidables, Le 18.30, Le 19/20 Languedoc-Roussillon, le poète, compositeur, interprète, qui a marqué toute une époque sera mis à l’honneur. Le début de soirée sera marqué par une émission spéciale inédite à 21h05 « Une journée avec Brassens ». À ne pas manquer !

L’émission « Une journée avec Brassens »

Jeudi 21 octobre à 21h05, France 3 Occitanie propose une émission exceptionnelle diffusée sur France 3. Tournée à Sète et animée par Daphné BÜRKI et Raphäl YEM, l’émission nous guide à travers les lieux favoris de Brassens. Du port au Théâtre de la Mer en passant par le marché et les hauteurs de la cité, les téléspectateurs partent à la rencontre d’artistes de la nouvelle scène musicale, invités par Pierre Souchon, que Brassens continue d’inspirer et de fasciner.

Nous retrouverons parmi eux : Alain Souchon, Francis Cabrel, Benjamin Biolay, Carla Bruni, Élodie Frégé, Raphaël, Thomas Dutronc, Gauvain Sers, Barbara Carlotti, Gaëtan Roussel, Sanseverino, Joyce Jonathan, Ours, Jeanne Cherhal, Imany, Bon Entendeur, Angélique Kidjo, Giovanni Mirabassi, Les Copines d’Abord… François Morel et Yolande Moreau.