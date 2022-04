Partager Facebook

Mercredi 11 mai à 23h30, France 3 Occitanie diffusera le ballet « Toulouse-Lautrec », capté lors de sa première représentation, en octobre 2021, au Théâtre du Capitole.

Evenement le 11 mai prochain sur FRANCE 3 Occitanie avec la diffusion du ballet Toulouse-Lautrec signé Kader Belarbi. Le spectacle a été enregistré au Théâtre du Capitole lors de sa toute première diffusion en octobre 2021. Ici, Kader Belarbi s’empare de l’œuvre de l’artiste albigeois pour créer un nouveau dialogue entre la danse et la peinture.

« J’ai toujours été fasciné par la peinture et il m’est donc naturel de rapprocher l’acte du peintre de celui du danseur. Toulouse-Lautrec fut bien sûr le peintre des fêtes parisiennes, des cabarets, des cirques, des divertissements et des bals. Mais ce qui le passionne avant tout, c’est la gestuelle, l’attitude, la figure des gens à qui il donne toute leur personnalité et leur profondeur. La danse fut un sujet central dans son œuvre. D’un geste de son pinceau ou de son crayon, il nous donne à voir le mouvement d’un corps, son rythme, son énergie, son humanité dans le « non finito » et le vide. » explique le metteur en scène Kader Belarbi à France 3.

La création originale fait renaître l’artiste sur les mélodies de Bruno Coulais, avec le ballet du Capitole, pour une plongée poétique dans l’univers du célèbre peintre.

En replay sur occitanie.france3.fr et france.tv