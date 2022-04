Partager Facebook

Mardi 10 mai, Jérôme Commandeur présentera son nouveau film « Irréductible » en avant-première à l’UGC Toulouse Montaudran.

Evenement dans le nouveau cinéma UGC Toulouse Montaudran. Jérôme Commandeur sera de passage pour présenter son nouveau long métrage comme réalisateur, et acteur, le très drôle « Irréductible ». Une comédie réussie qui a obtenu le Prix de l’Alpe d’Huez 2022.

Dans ce film, Jérome Commandeur joue Vincent Peltier paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges. Il est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite…

On pourra voir ce film le 10 mai à 19h30 à l’UGC Toulouse Montaudran.



Réservations : www.ugc.fr