Florent Peyre débarque au Château de Garrigue, près de Toulouse

Du 28 juillet au 12 août, Florent Peyre présentera en exclusivité son troisième seul en scène par 8 fois dans le cadre de l’été des 3T au Chateau de Garrigue, près de Toulouse.

L’excellent Florent Peyre présentera en exclusivité son nouveau spectacle où l’humoriste interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire ! Rires, folie et frénésie garantis !

C’est le troisième spectacle de l’humoriste après le succès des deux précédents. Entre nouveautés, chansons composées avec Pascal Obispo, Florent Peyre impressionne par son dynamisme et son talent. Révélé par Laurent Ruquier, depuis l’humoriste a fait ses classes et sera à Toulouse pour 8 représentations dont 5 déjà complètes. Au départ, seulement deux dates étaient prévues mais la saison estivale des 3T est un véritable carton.

Preuve en est la présence fin août d’Anne Roumanoff avec son nouveau spectacle.

En attendant, réservez les dernières places pour voir Florent Peyre en spectacle. Il ne reste plus des places que pour les 10, 11 et 12 août prochain.