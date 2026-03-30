Concert Toulouse : Steph Strings, le phénomène folk australien à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Twitter

Steph Strings à Toulouse : un voyage folk et percussif à la Salle Nougaro.

Avis aux amateurs de guitare acoustique et de belles évasions musicales ! Le mardi 7 avril 2026, la Salle Nougaro accueille la talentueuse Steph Strings. Venue tout droit de Melbourne, la jeune artiste australienne promet une soirée vibrante où se mêlent folk, blues et influences celtiques.

Si vous cherchez un concert pour vous évader ce printemps, ne cherchez plus. La scène toulousaine s’apprête à recevoir l’une des guitaristes les plus captivantes de sa génération. Avec son énergie débordante et sa maîtrise technique impressionnante, Steph Strings est bien plus qu’une simple chanteuse folk : c’est une véritable narratrice sonore.

Qui est Steph Strings ?

Originaire de Melbourne en Australie, Steph Strings s’est d’abord fait remarquer par son jeu de guitare percussif, rappelant le style de John Butler ou de Tash Sultana. Après le succès de son titre phare « Lion », elle revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel EP, « Cradle Mountain ».

Ce nouveau projet, nourri de ses liens avec la nature sauvage et d’une profonde émotion, prend toute son ampleur en live. Sur scène, sa présence puissante et sa liberté lumineuse créent une véritable connexion avec le public. Comme le souligne le magazine Indie Music : « Véritable narratrice, Steph Strings parvient avec facilité à nous transporter au cœur de ses histoires passionnantes et universelles ».

L’expérience Salle Nougaro

Assister à un concert à la Salle Nougaro, c’est aussi profiter d’une ambiance conviviale et intimiste (en configuration assise avec placement libre). Bonne nouvelle pour ceux qui aiment prolonger la soirée : les soirs de spectacle, la salle met à disposition un espace bar et restauration dès 19h00. L’occasion parfaite pour déguster une assiette de charcuterie, de fromages ou une option végétarienne, tout en découvrant les expositions temporaires du hall avant d’entrer en salle.

Informations pratiques et billetterie

La date approche, il est donc conseillé de réserver vos places rapidement pour ne pas manquer ce moment de grâce musicale.

Date : Mardi 7 avril 2026

Heure : 20h30 (Ouverture du bar et petite restauration dès 19h00)

Lieu : Salle Nougaro, 20 chemin de Garric – 31200 Toulouse

Tarifs : * Plein tarif : 15 € Tarif réduit : 14 € Adhérent : 12 € Tarif Airbus : 11 €



Réservations : Réservez dès maintenant sur la billetterie officielle de la Salle Nougaro.