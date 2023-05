Fin mai, le Festival Luluberlu de retour à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 23 au 29 mai, le Festival LuluBerlu prend place à Blagnac avec pas moins de 30 spectacle en salle et en plein air.

Avec les beaux jours, et la fin de l’année scolaire, nos regards se portent vers l’Odyssud Blagnac et son parc. Pendant une semaine, le Festival Luluberlu s’installe pour toute la famille. Concerts, spectacles de cirque, marionnettes, théâtre d’objets, clown, danse, théâtre et d’autres surprises encore s’installent dans les différents espaces du festival. Une trentaine de spectacles de toutes les formes pour la joie des petits et grands dans le bâtiment d’Odyssud, dans son parc, à la Salle des fêtes, au Petit Théâtre Saint-Exupère et dans nos salles partenaires L’Aria et la Salle Nougaro.

Des spectacles pendant une semaine

Que ce soit en salle ou en plein air, festivité, poésie et bien des rigolades vous attendent dans les 6 rendez-vous à réserver dès maintenant. En salle, vous découvrirez : la Compagnie Grenade avec le show dansant Kamuyot, Manu Galure avec J’ai dormi près d’un arbre, la Compagnie Iéto avec l’émouvant Pour Hêtre et les fables électro-pop de Mosai et Vincent avec Le disco des oiseaux. Au cœur du parc, le théâtre forain des 26.000 couverts présentera Véro 1ère, Reine d’Angleterre, alors que Julien Candy vous accueillera dans son petit chapiteau pour partager la merveilleuse poésie de son Cirque Piètre.

Les spectacles : https://festival-luluberlu.fr/les-spectacles/

Le Village des enfants du 26 au 29 mai

Sous les multiples arbres du parc d’Odyssud, les créations de land art du Jardin Extraordinaire transposent les festivaliers dans une forêt enchantée remplie de surprises et mystères. Le décor est planté, et autour de ces géants silencieux tout un petit monde s’affaire joyeusement : toujours du cirque et des pirouettes, des mélodies entraînantes et des moments d’allégresse, de quoi se restaurer et s’émerveiller.

Plus d’infos : festival-luluberlu.fr