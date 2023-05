Lynda en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lynda présentera son nouvel album « Un peu de moi » le vendredi 17 novembre au Rex de Toulouse.

Lynda, c’est une histoire de passion pour la musique et la scène. Ses premiers pas dans la musique se font aux cotés des plus grands, donnant naissance à une carrière solo en pleine expansion. Sa voix allie puissance et douceur, intimité et universalité. Le 26 mai 2022, elle foule pour la première fois la scène de l’Olympia pour un concert à guichets fermés. Aujourd’hui, son succès est récompensé et Lynda compte parmi les reines du R&B Français et de la pop urbaine.

Elle est de retour en ce mois d’avril avec un nouvel album « Un peu de moi » faisant suite à Papillon sorti en 2021.

Le concert toulousain était prévu le 28 avril au NINE Club Toulouse. Il est donc reporté au 17 novembre 2023 au Rex de Toulouse. Les billets initialement achetés restent valables sans aucune démarche. Pour les remboursements, les clients sont invités à contacter leur service de billetterie avant le 28/05/23.