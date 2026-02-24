Festival « Scroll ! » 2026 : Quand la nature rencontre le numérique dans les bibliothèques toulousaines

La 3e édition de « Scroll ! », le festival du numérique des bibliothèques de Toulouse Métropole, fait son grand retour du samedi 28 février au dimanche 15 mars 2026. Au programme : plus de deux semaines d’animations entièrement gratuites pour explorer les liens surprenants entre le monde végétal et les nouvelles technologies.

Le numérique fait son festival dans la métropole

Organisé chaque année par le réseau des bibliothèques de Toulouse Métropole, le festival Scroll ! s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des curieux et des passionnés de cultures numériques. Le concept est simple : proposer une programmation riche, accessible à tous et 100% gratuite autour des pratiques numériques actuelles. Ateliers, expositions, rencontres ou encore spectacles : il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Édition 2026 : Nature et Numérique font la paire

Pour cette troisième édition, le festival a choisi une thématique audacieuse et résolument dans l’air du temps : l’exploration des liens entre nature et pratiques numériques. Loin d’opposer ces deux mondes, Scroll ! les fait dialoguer à travers des temps forts immersifs et créatifs.

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer cette année :

Un salon du jeu vidéo indépendant pour découvrir des pépites vidéoludiques.

Un concert immersif pour une expérience sensorielle inédite.

Des ateliers de création (Do It Yourself) mêlant impression 3D et monde végétal.

Des expériences en réalité virtuelle (VR) proposées avec la Micro-Folie Ernest-Renan.

Côté culture et arts visuels, la programmation mettra également à l’honneur des œuvres fascinantes telles que L’odyssée des graines par le studio de création Cruschiform, ainsi que des projections envoûtantes avec Les films de l’atelier bleu.

Un festival qui rayonne sur 12 communes

L’une des grandes forces de Scroll !, c’est sa dimension métropolitaine. Le festival ne se cantonne pas à la ville rose, mais déploie ses animations dans les bibliothèques et médiathèques de 12 communes de l’agglomération :

Aussonne

Blagnac

Cornebarrieu

Cugnaux

Fenouillet

Gagnac-sur-Garonne

Saint-Jean

Saint-Jory

Toulouse

Tournefeuille

L’Union

Villeneuve-Tolosane

Que vous soyez un geek aguerri, un amoureux de la nature ou simplement curieux de découvrir de nouvelles pratiques en famille, le festival Scroll ! vous attend de pied ferme !