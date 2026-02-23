Mobilité : Cycles du Midi, la pépite toulousaine qui réinvente le vélo-cargo « Made in France »

Toulouse confirme son statut de terre d’innovation, même sur deux roues ! Fondée dans la Ville Rose en 2023, la marque Cycles du Midi vient de franchir une étape majeure avec le lancement de son tout premier vélo-cargo biporteur.

Alors que le marché du vélo électrique tend vers toujours plus de gadgets, cette jeune entreprise prend le contre-pied en proposant un retour à l’essentiel : la robustesse, la légèreté et la fabrication française.

Le pari de l’acier et de la simplicité

Conçu par un ingénieur toulousain passionné, le biporteur de Cycles du Midi se distingue par son cadre en acier fabriqué en France. Ce choix n’est pas qu’esthétique : l’acier assure une durabilité et une souplesse de conduite inégalées pour transporter enfants ou marchandises.

Décliné en version musculaire ou électrique, ce vélo mise sur un design soigné et une mécanique simplifiée pour limiter l’entretien. C’est un véritable projet industriel local qui vise à transformer nos déplacements urbains en offrant une alternative crédible et durable à la voiture.

Un prix compétitif pour du « Fabriqué en France »

Sur un segment souvent réservé aux budgets très élevés, Cycles du Midi réussit le pari de la compétitivité. Proposé à partir de 4 990 € HT, ce biporteur se positionne comme l’une des options les plus accessibles pour un vélo de cette qualité, majoritairement sourcé et assemblé sur le territoire national.

Pourquoi on aime ?

L’ADN Toulousain : Une marque née ici, pensée pour nos rues et nos pistes cyclables.

La durabilité : Un cadre garanti pour durer, loin de l’obsolescence programmée.

La personnalisation : Des brochures et fiches techniques sont disponibles sur demande pour configurer le cargo selon vos besoins.

