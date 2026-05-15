Toulouse : Le Plein Phare Festival 2026 lance sa nouvelle édition XXL à Pech David ce vendredi

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C’est le grand jour pour les amateurs de musiques électroniques. Le très attendu Plein Phare Festival investit Toulouse ce vendredi 15 et samedi 16 mai 2026. Avec un Open Air panoramique sur les hauteurs de la ville et des afters dans les clubs emblématiques, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce week-end festif.

La scène électronique toulousaine se donne rendez-vous en ce milieu du mois de mai. Véritable institution locale, le Plein Phare Festival signe son grand retour avec une promesse de plus de 50 heures de musique, réparties entre un événement de jour en plein air et des prolongations nocturnes.

Un Open Air de 6000 m² avec vue sur Toulouse dès ce soir

Le cœur du festival battra au niveau de l’Observatoire de Pech David, offrant au public l’un des plus beaux panoramas sur la Ville Rose. C’est dans ce cadre naturel privilégié que l’organisation a installé son immense Open Air.

Le coup d’envoi est donné ce vendredi 15 mai, de 18h00 à minuit.

Le deuxième acte prendra le relais samedi 16 mai, dès 14h00 et jusqu’à minuit.

Plus de 65 artistes sont attendus tout au long du week-end sur ce site exceptionnel.

Une programmation riche et un fort ancrage local

Fidèle à sa réputation, le festival propose une exploration complète du spectre électronique : techno, hard techno, trance, dub techno ou encore house. Le line-up fait la part belle aux talents locaux et aux figures montantes :

Dès vendredi soir , le public pourra vibrer sur les sets d’Alya en B2B avec Simon Erar, Cenvin, D’Ram, Milio Ruando et Lalude.

La journée de samedi promet des moments intenses avec un B2B très attendu entre Ben Candel et Chipie, ou encore la présence du DJ Hu Bee derrière les platines. Des artistes de renom comme Marcel DK, Bermude et Emberline viendront compléter cette affiche pointue.

Les Afters officiels : la nuit se poursuit en club

À minuit, lors de la fermeture des portes à Pech David, la ville prend le relais. Le festival se déploie dans plusieurs établissements nocturnes phares de Toulouse pour des afters très attendus :

Le Bikini : Samedi soir, la salle mythique résonnera au rythme de la Trance, Techno et Hard Techno.

Le Rex de Toulouse : Des soirées intenses au programme avec du Hardtek et Hard Groove ce vendredi, puis UK Garage et Techno samedi.

Le Cri de la Mouette : Le club proposera des sets orientés Dub Techno et Ghettotech sur les deux soirs.

Interférence : Dès ce vendredi soir, le lieu mettra en avant les duos avec plusieurs B2B explosifs (Blaze & Pigminds, Bowod & ZLV, Brock Landers & Habb).

Informations pratiques pour faciliter votre venue

Pour accueillir les milliers de festivaliers dans les meilleures conditions, l’organisation s’appuie sur une logistique rodée :