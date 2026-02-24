Concert à Toulouse : Mika enflammera le Zénith de Toulouse Métropole ce week-end.

La superstar mondiale de la pop MIKA pose ses valises au Zénith de Toulouse ce samedi 28 février 2026 pour un show qui s’annonce déjà mémorable. Dans le cadre de sa nouvelle grande tournée européenne, le Spinning Out Tour, l’artiste aux multiples octaves promet de faire vibrer le public toulousain.

Après le triomphe de son sixième album « Que ta tête fleurisse toujours » (certifié Disque d’Or en France) et une tournée 2023 à guichets fermés, l’artiste multi-platine et nominé aux GRAMMY® Awards passe à la vitesse supérieure. La tournée, qui a débuté à Amiens début février, fait escale dans les plus grandes salles de l’hexagone, et Toulouse est bien évidemment sur la liste !

Un retour aux sonorités électro-pop

Pour cette nouvelle ère, Mika s’est entouré de Nick Littlemore (du duo australien Empire of the Sun / Pnau), avec qui il avait déjà collaboré sur l’excellent The Origin of Love. Le résultat ? Son premier album en anglais depuis cinq ans, pensé spécifiquement pour la scène.

« Le résultat est un album de danse rempli de synthétiseurs, parfaitement authentique, qui rayonnera dans les salles de concert de toute l’Europe. Je suis très enthousiaste à l’idée d’offrir cette nouvelle création audacieuse à mes fans pour une série limitée de concerts très spéciaux. »

Maniant sa voix de formation classique avec une aisance déconcertante, MIKA a ce don unique de réunir les foules. Attendez-vous à plonger dans un univers inclusif, coloré et inimitable, à l’image de l’énergie débordante du chanteur.

Informations Pratiques

Pour ne rien rater de cet événement exceptionnel, voici tout ce qu’il faut savoir pour organiser votre soirée au Zénith :