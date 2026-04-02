Marathon Côte Indigo de Narbonne : Tout savoir sur la 4ème édition (Courses, Tarifs, Inscriptions)

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Les 18 et 19 avril 2026, le littoral audois vibrera au rythme de la 4ème édition du Marathon Côte Indigo. Devenu un rendez-vous incontournable de la course à pied en Occitanie, l’événement vise cette année un record historique de plus de 5 000 participants. Découvrez le récapitulatif complet des épreuves, les parcours et les tarifs pour préparer votre week-end sportif à deux pas de Narbonne.

Un cadre naturel exceptionnel entre mer, vignes et garrigue

Organisé autour de trois sites aux identités fortes — la station balnéaire de Saint-Pierre-la-Mer, le village typique de Fleury d’Aude et les Cabanes de Fleury —, le Marathon Côte Indigo se démarque par son dépaysement. Les tracés offrent une véritable carte postale de la région : passages près du majestueux Massif de La Clape, vues imprenables sur le Gouffre de l’Œil Doux, et traversées des vignes, de la garrigue aux senteurs de thym et des marais salants.

Pour cette 4ème édition, l’international français Yohan Durand, récemment auteur d’un record sur semi-marathon en moins d’une heure et trois secondes, fait à nouveau l’honneur d’être le parrain de l’événement.

Le programme complet : des courses pour tous les niveaux

Que vous soyez un marathonien aguerri, un amateur de courtes distances ou un passionné de marche, l’organisation a prévu un format accessible pour chacun avec des départs et arrivées centralisés à Saint-Pierre-la-Mer.

Samedi 18 avril 2026 :

Les Courses Enfants : Départs à partir de 14h00 pour initier les plus jeunes.

Le 5 km : Départ à 16h30. Une course très accessible (ouverte également aux marcheurs) avec un faible dénivelé (20m D+).

Le 10 km : Départ à 18h00. Deux boucles rapides à parcourir pour les amateurs de vitesse (40m D+).

Dimanche 19 avril 2026 :

Le Marathon (42,195 km) : L’épreuve reine s’élance à 8h30. Ce parcours, alternant bitume et chemins côtiers, présente un dénivelé positif de 150m et de longues portions très roulantes face à la mer.

Le Marathon Relais (à deux) : Départ à 8h30. Idéal pour partager l’effort sur la distance mythique entre amis ou en famille.

Le Semi-Marathon (21,1 km) : Départ à 10h00. L’épreuve la plus prisée, offrant un tracé dynamique mêlant segments rapides et légères ondulations (30m D+).

Randonnée et Marche Nordique (12,5 km) : Départ à 10h00. L’option parfaite pour profiter des paysages à un rythme plus doux (60m D+).

Les tarifs de la 4ème édition

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Voici la grille tarifaire officielle, avec des réductions appliquées pour les coureurs disposant d’une licence FFA :

Marathon : 42 € (40 € pour les licenciés FFA)

Marathon en Relais (équipe de 2) : 48 € par équipe (45 € pour les licenciés FFA)

Semi-Marathon : 22 € (20 € pour les licenciés FFA) victime de son succès

10 km : 15 € (13 € pour les licenciés FFA)

5 km : 9 € (7 € pour les licenciés FFA)

Marche Nordique (chronométrée) : 15 €

Randonnée : 13 €

Courses Enfants : Gratuit

À noter : l’organisation demande, pour les épreuves chronométrées, d’être muni du Parcours Prévention Santé (PPS) ou d’une licence en cours de validité.

Comment s’inscrire ?

Pour ne pas manquer cette 4ème édition, les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site officiel de l’événement : marathon-coteindigo.fr. Attention, le nombre de dossards est limité selon les distances (par exemple, la jauge est fixée à 1 700 places pour le semi-marathon et 750 pour le marathon et le 10 km). Ne tardez pas à réserver votre place pour ce grand week-end sportif occitan !