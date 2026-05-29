Festival de Caves 2026 à Toulouse : le théâtre investit les souterrains secrets de la Ville rose

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La culture toulousaine s’apprête à vivre une expérience hors du commun.

Du 9 au 20 juin 2026, le prestigieux Festival de Caves revient pour une 4e édition qui promet de bousculer vos habitudes de spectateurs. Fini les traditionnels fauteuils rouges, place à l’intimité, à la proximité et au mystère du théâtre souterrain !

Le concept : un lieu tenu secret jusqu’au dernier moment

L’originalité majeure du Festival de Caves réside dans son mystère absolu : les adresses des représentations sont rigoureusement tenues secrètes jusqu’au soir même du spectacle.

Comment cela fonctionne-t-il ? Lors de votre réservation, un point de rendez-vous spécifique et facilement identifiable vous est indiqué sur votre billet. Il vous est demandé de vous y présenter 30 minutes avant le début de la représentation. Une fois le groupe au complet, c’est un bénévole du festival qui se charge de vous guider vers la cave mystère.

Attention : les retardataires ne peuvent pas être admis, et il est conseillé de prévoir un vêtement chaud car la température de ces lieux atypiques peut être fraîche.

Une programmation riche et éclectique sous les pavés

Cette année encore, l’équipe du festival a concocté un véritable « affinage de théâtre en cave » pour laisser toute la place à l’imaginaire, aux émotions et aux liens authentiques. Voici quelques temps forts de la programmation 2026 :

Les Dessous du Cru : Une lecture musicale accompagnée d’une dégustation (en partenariat avec Simon Carlier du restaurant Solides ou Étienne Rocher) pour explorer le monde du vin sous l’angle du plaisir, de la fête et de la confidence.

Carne Levare : Un moment de théâtre intense qui vous plonge dans une fuite effrénée en pleine nuit de la Saint Barthélémy, le 23 août 1572.

Oh, Boy! : L’adaptation du célèbre roman de Marie-Aude Murail narrant le parcours bouleversant de Barthélemy Morlevent, 26 ans, devenant le responsable de trois orphelins.

Dalidaaaaa! Euh… : Une pièce de théâtre jubilatoire mettant en scène une émission de radio censée rendre hommage à Dalida, mais où tout dérape de manière incontrôlable.

Les Perdants Magnifiques : Une expérience unique de lecture musicale radiophonique diffusée simultanément sur Radio Radio 106.8 mhz, plongeant dans l’univers halluciné d’un roman de Leonard Cohen.

Deux événements incontournables pour encadrer le festival

Pour lancer et clôturer en beauté cette parenthèse souterraine, deux grands rendez-vous conviviaux sont prévus par les organisateurs :

Le Préambule : Rendez-vous le jeudi 11 juin à 18h30 au Goethe Institut (4 bis rue Clémence Isaure) pour découvrir la programmation en détail et partager un verre avec les équipes artistiques.

La Soirée de clôture (Cabaret festif) : Prévue le samedi 20 juin de 20h30 à 23h à La Cave Po’, cette soirée animée par DJ Louis Louis permettra de fêter le retour à la lumière (participation libre et nécessaire).

Informations pratiques et billetterie

La jauge des caves étant par nature très limitée, il est fortement conseillé de réserver vos places rapidement!