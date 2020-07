FENIX Toulouse : Les matchs de Lidl Starligue le weekend !

Partager Facebook

Le Fenix Toulouse Handball jouera le championnat de France, Lidl StarLigue, le weekend la saison prochaine.

L’an passé, le championnat se jouait essentiellement le mercredi et jeudi pour une meilleure diffusion sur les antennes de BeIn Sports. Le diffuseur et la Ligue Nationale de Handball ont scellé les conditions de poursuite de leur collaboration étroite pour les trois prochaines années.

Dans le contexte d’une évolution sensible des calendriers sportifs internationaux, d’un passage de l’élite de 14 à 16 clubs, d’une crise sanitaire aux nombreuses conséquences, beIN SPORTS et la LNH ont du revoir la programmation.

L’an prochain, beIN SPORTS proposera désormais en direct les trois meilleurs matchs de chaque journée, sur ses canaux premium, le vendredi à 20h, le samedi à 19h et le dimanche à 17h. Lorsqu’une journée sera programmée en semaine, beIN SPORTS diffusera les deux meilleures affiches, le mardi et le mercredi .

Autre nouveauté, la LNH et l’ensemble des 30 clubs professionnels pourront produire et diffuser sur leurs supports digitaux les matchs non retransmis afin d’offrir une couverture élargie aux supporters de handball.

En clair, les supporteurs du FENIX Toulouse ont rendez-vous le weekend au Palais des Sports de Toulouse ou sur les antennes de beIn Sports. Sans oublier de consulter le site officiel du club : www.fenix-toulouse.com