Klô Pelgag en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mercredi 8 décembre, Klô Pelgag sera en concert au Rex de Toulouse.





Depuis son apparition à l’orée des années 2013, Klô Pelgag s’impose comme une sibylline bouffée d’air frais dans le paysage musical francophone. L’autrice-compositrice-interprète devient l’une des voix les plus probantes et singulières de sa génération.

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, son troisième et plus récent album, raconte un cheminement intrinsèque tantôt suffocant, mais puissamment émancipateur et affranchissant. Ces chansons appartiennent à un univers dénoué et constituent probablement l’œuvre la plus limpide et personnelle que l’artiste ait offerte, jusqu’à ce jour.

L’essence éthérée de la poésie et de la musicalité de Klô Pelgag est transcendée sur scène grâce, notamment, à ses musicien.nes acolytes : Étienne Dupré (basse), François Zaïdan (claviers, basse, guitare), Pete Pételle (batterie) et Virginie Reid (claviers). Le noyau parvient à transmuter le réel et dépose chez le spectateur une vague d’émerveillement indélébile.

Infos et réservations : http://www.lerextoulouse.com/fr/