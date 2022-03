EZ3kiel au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Le groupe EZ3kiel sera en concert le 30 mars prochain au Bikini. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Avec ce nouvel opus, les Tourangeaux d’EZ3kiel – qui ont pour bonne habitude celle de ne pas en avoir – surprennent encore et repoussent une nouvelle fois les lignes d’une oeuvre pourtant déjà maitresse dans l’art du contre-pied.

Parce qu’il mêle musique et littérature, La Mémoire du Feu est bien ce qu’il est coutume d’appeler un concept-album. Le disque nait ainsi de la collaboration entre trois musiciens d’un côté – les historiques membres Johann GUILLON & Stéphane BABIAUD accompagnés pour l’occasion de Nicolas PUAUX [Narrow Terence, Narco Terror) – et de l’autre, un auteur de polar, Caryl FEREY, à qui l’on doit notamment une série de romans noirs plus abrasifs les uns que les autres – Zulu, Mapuche ou Condor, pour ne citer qu’eux.

Tout au long des 45mn qui compose l’album, trois formes musicales se côtoient : des chansons, des mots parlés mis en musique et des pièces instrumentales – le tout précautionneusement enchevêtré afin de raconter la grandeur et décadence de ces deux protagonistes au destin froissé.

Usant avec mesure et justesse de leurs différentes expériences et collaborations artistiques actuelles et passées, ils ouvrent avec La Mémoire du Feu la voie d’une musique hybride entre folk, electronique & rock organique et créent ce que l’on pourrait sans rougir appeler la « Post-Chanson Française ».

Toulouseblog vous offre des places pour voir le groupe sur scène au Bikini !