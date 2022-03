La Faites  de l’Image revient en juillet à Toulouse

Partager Facebook

La 21e Faites de l’images revient les vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022 autour du site des Archives municipales, dans le quartier Bonnefoy à Toulouse.

Depuis 2001, Les Vidéophages présentent des courts-métrages hors des circuits de diffusion classique à Toulouse, en région et ailleurs…Le festival Faites de l’Image est né de l’envie d’installer des écrans de projection en extérieur, dans la rue, dans les parcs, pour continuer à sortir les films des salles de cinéma.

Nourri par les savoir-faire et l’imagination des artistes proches du collectif des Vidéophages, le festival a très vite proposé une déclinaison de l’image sous toutes ses formes sur deux jours de programmation avec une trentaine de projets artistiques.

31 projets artistiques sélectionnés !

Une programmation éclectique pour proposer une déclinaison de l’image sous toutes ses formes : de la réalisation de films à la projection de courts-métrages en passant par des installations audiovisuelles insolites et interactives, des performances mélangeant la musique, les arts graphiques et la vidéo, des concerts et des conférences ouvertes au public. Un panorama très large et diversifié autour de l’image.

Cette 21e édition se déroule quartier Bonnefoy autour de l’ancien réservoir d’eau de la ville devenus en 1996 les archives municipales. En changeant de lieu chaque année, le festival donne l’occasion de mettre en lumière les différentes dynamiques des quartiers de Toulouse.

> http://lesvideophages.free.fr/fdli.html