Ambulance, Le Temps des Secrets, la Brigades… les sorties de la semaine au cinéma !

Cette semaine, au cinéma, on découvrira Ambulance, le Temps des Secrets, la Brigade, L’ombre d’un mensonge , De nos frères blessés et Une mère.

Ambulance de Michael Bay

Avec Jake Gyllenhaal , Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez

Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny pour trouver l’argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l’argent, lui propose un coup…

Le Temps des secrets de Christophe Barratier

Avec Léo Campion , Guillaume De Tonquédec , Mélanie Doutey

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois… une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !

La Brigade de Louis-Julien Petit

Avec Audrey Lamy , François Cluzet , Chantal Neuwirth

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

L’Ombre d’un mensonge de Bouli Lanners

Avec Michelle Fairley , Bouli Lanners , Andrew Still

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de lui.

De nos frères blessés de Hélier Cisterne

Avec Vincent Lacoste , Vicky Krieps , Jules Langlade

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

Une mère de Sylvie Audcoeur

Avec Karin Viard , Darren Muselet , Samir Guesmi

Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme.