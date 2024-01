Eyal en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le toulousain Eyal sera en concert ce jeudi 25 janvier au Rex de Toulouse.

Après son EP « Un mec normal », Eyal revient avec son premier album « On dirait le bonheur ». Chaque titre enivre le public par son optimisme, ses mélodies entrainantes et solaires. Eyal véhicule le bien être et le bonheur. En mars dernier, on avait d’ailleurs rencontré le chanteur pour évoquer cette sortie : https://www.toulouseblog.fr/interview-eyal-une-definition-du-bonheur/

Depuis la sortie Eyal va de rencontres en rencontres , de plateaux en concerts. Il séduit par son audace . Mis en lumière par les premières parties de Boulevard des Airs et Amir , il continue son chemin avec sa première tournée dans toute la France et cette date au Rex de Toulouse ce jeudi soir.

Infos : lerextoulouse.com