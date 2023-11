Exposition : Le 111 des arts de retour à Toulouse

Partager Facebook

L’exposition des 111 des Arts Toulouse revient pour sa 23e édition.11 jours d’art, de rencontres et de générosité jusqu’au 19 novembre prochain à la Chapelle de l’Hotel-Dieu.

Organisée au profit de la recherche médicale sur les cancers et maladies graves de l’enfant, l’exposition accueille chaque année des artistes de tous horizons, réunis autour d’un événement créatif et solidaire. La 23e édition s’installe de nouveau à la Chappelle de l’Hotel Dieu à Toulouse jusqu’au 19 novembre.Cette année, c’est Mademoiselle KAt, artiste iconique de la scène street art toulousaine, qui en est la marraine.

Le principe est simple : 111 artistes, sélectionnés au préalable, par un jury indépendant, réalisent un minimum de 11 tableaux chacun, au format identique de 20x20cm. Chaque tableau est vendu 92 euros sans cadre. Soit 111e avec encadrement. Une belle aventure qui donne à l’art contemporain l’occasion de s’exposer tout en permettant à la recherche médicale d’avancer.

Animée entièrement par des bénévoles, le succès est depuis plusieurs années au rendez-vous : Les bénéfices de la vente sont intégralement reversés, ensuite, à la recherche sur les cancers pédiatriques et maladies graves des enfants. En 2020 et 2021, les organisateurs ont ainsi pu faire, chaque année, un don de 100 000 euros à l’hôpital. L’an dernier ce fut un record, avec 1361 oeuvres vendus et des milliers de visiteurs. Vers un nouveau record en 2023 ?

Plus d’infos : https://les111desartstoulouse.com/