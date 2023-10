Partager Facebook

Humour ! Par Serge Bloch s’installe du 7 novembre au 17 décembre dans les Médiathèques Grand M, des Izards et des Pradettes. Serge Bloch, illustrateur connu pour ses personnages comme Samsam ou Zouk, propose ici une exposition de « boites à rires » interactives.

Au mois de novembre, la technologie se met au service de l’inventivité et de l’humour de Serge Bloch. Après une création au Centrequatre Paris, les boites à rire du créateur de Samsam et Zouk arrive dans les Médiathèques Grand M, des Izards et des Pradettes. Les boites font appel à des talents et des technologies diverses. Certaines, toutes petites pour y coller son oreille et écouter. D’autres, un peu plus grandes, à l’intérieur desquelles le spectateur regarde ou bien peut glisser son corps et créer ainsi une véritable interactivité…

Petits et grands pourront ainsi jouer à découvrir une exposition nique où on voit son reflet transformé, les dessins prendre vie, où on peut se glisser dans un décor amusant ou s’amuser avec des dessins. On pourra pénétrer dans l’univers de Serge Bloch aussi amusant que créatif !

Humour! par Serge Bloch

Du 7 novembre au 17 décembre

Médiathèques Grand M, des Izards et des Pradettes Toulouse

Plus d’infos : www.bibliotheque.toulouse.fr