L’original cheesecake japonais s’installe à Toulouse

Après Paris, Takumi invite les Toulousains à un voyage gustatif au Japon avec la découverte du cheesecake nippon place Wilson.

Place au voyage en Gourmandise. La vitrine Takumi sur la place Wilson dévoile aux passants les ultimes étapes de démoulage, marquage au fer et mise en boîte du cheesecake nippon proposé dans la toute récente boutique installée à Toulouse. Le voyage se poursuit à l’intérieur où une gamme de gâteaux et de spécialités salées, toutes aussi raffinées, attend les fins gourmets.

Le cheesecake : la star de Takumi

A l’opposé du cheesecake américain, cette version japonaise surprend par sa texture moelleuse et aérienne qui tient plus du soufflé. « C’est léger comme un nuage, une plume dans l’estomac ! » commente une cliente. Peu sucré et sans base biscuitée, c’est un gâteau rond au dôme légèrement doré par une cuisson au four et au bain-marie. Ce gâteau fluffy est proposé nature, au yuzu, au matcha, à la framboise ou au chocolat. Élaborés sous les yeux des clients, les cheesecakes sont préparés et cuits tout au long de la journée.

Takumi c ‘est aux descheese tart et des choux à la crème déclinés à différents parfums, des brioches Hokkaido et du pain de mie shokupan dont le moelleux exceptionnel relève de procédés propres à la boulangerie nippone. Ou encore une gamme salée.

Infos pratiques

Takumi est située au 4 Place Wilson à Toulouse

Ouvert tous les jours de 9h à 19h30

Plus d’info sur www.takumi-patisserie.com