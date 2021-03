Toulouse. Electro Alternativ de retour en septembre 2021

Partager Facebook

Bonne nouvelle ! Le Festival Electro Alternativ annonce son retour pour une nouvelle édition du 10 au 18 septembre à Toulouse. Une renaissance !

Flashback. En 2020, le festival a travaillé à une édition qui n’a jamais pu voir le jour. Une tristesse infinie pour les fans comme pour nous. « Cette année, il était impensable pour nous de ne pas vous donner rendez-vous pour célébrer la fin de l’été » explique les organisateurs. Un espoir nait, et des dates tombent désormais. Rendez-vous du 10 au 18 septembre à Toulouse.

Toujours itinérant le festival saura s’adapter aux contraintes liées à la situation. Voilà une belle promesse pour cette édition 2021. Electro Alternativ s’adaptera donc à la situation sanitaire du moment mais n’abandonnera pas.

Pionnier dans le désir de mettre en avant une culture stigmatisée le festival à su proposer des formes originales pour intégrer la musique électronique au paysage culturel toulousain. Aujourd’hui, il a coeur de soutenir les artistes nationaux et locaux qui ont subit la crise actuelle de plein fouet ainsi que de proposer une programmation paritaire et inclusive. On trouvera les concerts de : Arabian Panther • DJ Marcelle • Djrum • Esther • Giant Swan • Hysteria Temple Fondation (Paul Ritch + Kmyle) • JASSS • Kendal • Lena Willikens • Louisahhh Live Band • 𝙉𝘼𝙍𝘼𝙉𝙅𝘼 • Pablo Bozzi • Rebekah • Wallis – jell •

Un visuel unique

Pour son visuel, le festival a fait appel à Stéréo Buro pour représenter un orchidée anthropomorphique qui « est là pour illustrer ce mouvement ce changement de forme cette adaptation dont nous avons fait et dont nous allons devoir faire preuve tout au long de la construction du festival. Son visage est celui de la panthère rose qui représente ici un esprit joueur, très créatif, qui détourne les règles, se les approprient pour profiter de la vie » annonce le festival.

Du renouveau, de la nouveauté et une édition 2021 à la rentrée prochaie.

>> http://electro-alternativ.com/