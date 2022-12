Exposition « Combattre l’oubli : Les objets en héritage » au Musée de la Résistance à Toulouse

Partager Facebook

Le Musée de la Résistance à Toulouse propose une grande exposition autour des objets en héritages jusqu’au 20 février 2023.

Riche d’une collection de plus 8000 objets et documents d’archives, le MDR&D met ses donateurs à l’honneur, ces anciens et nouveaux passeurs de mémoires qui ont confié depuis près de 30 ans leurs histoires intimes, parfois douloureuses, pour lutter contre l’oubli. L’exposition permanente du musée, rénovée entre 2018 et 2020, présente moins de 1% de ces collections.

Cette exposition temporaire est donc l’occasion d’exposer ces objets laissés en héritage, disparates, souvent considérés « sans valeurs » pécuniaires et de rappeler que leurs forces proviennent justement de leur caractère de preuves fragiles, intimes, et du lien qu’ils créent au sein d’une collection, permettant d’écrire l’Histoire.

Plus d’infos : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html