Le groupe Berywam ce mercredi en concert au Bikini

Le groupe Berywam sera en concert au Bikini ce mercredi 7 décembre.



Le groupe de beatbox BERYWAM, originaire de Toulouse, composé d’un quatuor (Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty) aux palmarès individuels avec des titres nationaux et internationaux, est Champion du Monde en titre de BeatBox par équipe.Mais surtout des artistes hors normes. Outre leurs propres tournées qui les a emmené aux quatre coins du globe, ils ont fait plusieurs tournées de zénith avec BigFlo & Oli, qui leur a permis également de se produire à l’Accor Arena (20 000 pers.) et à la U Arena (30 000 pers.) à Paris, mais aussi à deux reprises au Stadium de Toulouse (60 000 pers.)

Ils ont également participé à plusieurs émissions télé dont America’s Got Talent en 2019, finissant en quart de finaliste (Top 20), en ayant l’audition la plus visionnée avec plus de 120 millions de vues.

Berywam nous régalera donc le mercredi 7 décembre lors d’un concert au Bikini.