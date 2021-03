Exposition « Autour de la Danse » à Montauban

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ville de Montauban présente du 5 au 27 mars à la Maison du Crieur une exposition de l’artiste Délie Duparc intitulée « Autour de la Danse ».

Initialement programmée dans le cadre du festival Mars en Danse 2021, temps fort de l’art chorégraphique dans la cité d’Ingres, et malgré le report de celui-ci, la ville de Montauban a souhaité maintenir cette exposition. Une manière aussi de rappeler son soutien, au travers de cette exposition, au monde de la culture, du spectacle, et à toutes les femmes et les hommes qui le font vivre.

Au regard de la situation sanitaire actuelle, le festival « Mars en danse » ne peut être organisé ce mois-ci. Les équipes travaillent à un report pour la fin d’année 2021.

Informations pratiques :

Maison du Crieur (2, rue Gillaque – 82000 MONTAUBAN)

Entrée libre, du mardi au samedi, 11h-18h

Renseignements : 05 63 20 50 36