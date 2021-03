Podcast : « Coup de foudre en ligne? » avec le Quai des Savoirs

Partager Facebook

Mardi 4 mars à 12h30, découvrez le podcast » Détour sur le futur » sur la thématique « Coup de foudre en ligne? »

À l’occasion de la présentation au Quai des Savoirs de l’exposition De l’Amour du Palais de la Découverte, Détour vers le futur vous propose une série de 5 podcasts pour imaginer ensemble l’amour au futur. Chaque premier jeudi du mois, rendez-vous avec un nouvel épisode avec le Quai des Savoirs, en partenariat avec l’INA, le CNRS et Campus FM.

Les rendez-vous à venir sont :

Coup de Foudre en ligne ? | jeudi 4 mars 12h30-13h30

L’amour par-delà la mort | Jeudi 1 avril 12h30-13h30

Modifier son corps pour s’aimer : jusqu’où irez-vous ? | Jeudi 6 mai 12h30-13h30

Aimer les robots comme les humains ? | Jeudi 3 juin 12h30-13h30

Choisir sa famille dans le futur ? | Jeudi 1 juillet 12h30-13h30

À suivre en live sur Facebook : https://www.facebook.com/events/3697991383603429/

Ce jeudi, coup de foudre en ligne

Rechercher une ou un partenaire, pour une nuit ou pour la vie, passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et les applis de rencontre. Après les petites annonces dans les journaux, après le minitel et ses serveurs plus ou moins coquins, internet nous promet aujourd’hui “le bon match” – c’est-à-dire la bonne rencontre, le bon coup… de foudre ! Mais comment fonctionnent ces applications de rencontre ? Sur la base de quels modèles de relation amoureuse sont-elles programmées ? Est-ce que le numérique apporte vraiment du nouveau dans la recherche du Grand Amour ?

Avec :

Jessica Pidoux, doctorante à l’Institut des Humanités, Lausanne

Mélanie Gourarier, chargée de recherche CNRS, Anthropologie du genre et des sexualités, Laboratoire d’études de genre et de sexualité LEGS; enseignante à l’EHESS (école des hautes études en sciences sociales)

Morgane Ortin, autrice, chroniqueuse, éditrice et créatrice de l’installation Nouveaux codes amoureux