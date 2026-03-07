Événement : Orelsan annonce son grand retour au Zénith de Toulouse en 2026 !

Partager Facebook

Twitter

C’est l’annonce que tous les fans attendaient avec impatience. Après une absence remarquée des scènes, le patron du rap français reprend du service. Orelsan pose ses valises au Zénith Toulouse Métropole pour deux dates exceptionnelles : le jeudi 29 et le vendredi 30 octobre 2026.

Préparez-vous, car l’interprète de La Quête et de L’Odeur de l’essence promet un retour fracassant dans la Ville Rose.

Une nouvelle tournée 2026 placée sous le signe de l’inattendu

Orelsan ne fait jamais les choses à moitié. Pour ce nouveau chapitre, l’artiste caennais a vu les choses en grand : « On vous a préparé une toute nouvelle tournée, pleine de surprises », a-t-il confié.

Ce spectacle inédit s’annonce encore plus fort et visuellement plus impressionnant que les précédents. Si vous pensiez avoir tout vu lors de la tournée Civilisation, détrompez-vous : Orelsan revient avec un concept totalement renouvelé, prêt à surprendre son public une fois de plus.

Pourquoi c’est l’événement incontournable de l’année à Toulouse ?

Chaque passage d’Orelsan au Zénith de Toulouse est un événement en soi. Réputé pour son énergie scénique et sa proximité avec ses fans, l’artiste transforme chaque concert en une expérience collective unique.

Entre ses classiques incontournables et ses nouveaux titres, le show 2026 s’annonce déjà comme le rendez-vous immanquable pour les amateurs de rap et de musiques actuelles. La mise en scène, que l’on imagine déjà spectaculaire, viendra sublimer des textes toujours aussi percutants.

Billetterie Orelsan Toulouse : Réservez vos places dès maintenant !

On le sait, les places pour voir Orelsan s’arrachent en quelques minutes seulement. Avec deux dates consécutives à 19h30, l’affluence s’annonce record au Zénith. Pour ne pas rester sur le carreau, un seul conseil : soyez réactifs !

Informations Pratiques

Artiste : Orelsan

Lieu : Zénith Toulouse Métropole (11 Avenue Raymond Badiou)

Dates : Jeudi 29 et Vendredi 30 Octobre 2026

Horaires : Début du show à 19h30

Tarifs : De 45 € à 75 €

Réservations : Billetteries habituelles (Box Office, Fnac, Ticketmaster…)

Ne manquez rien de l’actu concert à Toulouse

Pour rester informé des dernières annonces de concerts et tenter de gagner vos places, n’oubliez pas de consulter régulièrement Toulouseblog.fr et de nous suivre sur nos réseaux sociaux !