Carnaval de Toulouse 2026 : Le grand rendez-vous des enfants au Jardin Raymond VI !

C’est le moment de sortir les costumes et les paillettes ! En attendant le grand défilé qui embrasera les boulevards du centre-ville, le C.O.C.U. (Comité d’Organisation du Carnaval Unifié) invite les plus petits à leur propre fête. Le mercredi 11 mars 2026 à 14h00, le Jardin Raymond VI se transformera en une aire de jeu géante pour une édition qui promet d’être… astronomique !

Une aventure spatiale au cœur de Toulouse

Cette année, le Carnaval des enfants prend de la hauteur et propose une thématique fascinante : les planètes, les étoiles et les mystères du ciel. Les jeunes explorateurs toulousains sont attendus pour un véritable parcours spatial au sein du jardin.

Au programme de cette mission intergalactique :

Grande chasse aux constellations : Un défi ludique pour apprendre en s’amusant.

Jeux et animations : Des stands variés pour tester l’agilité et l’imagination des petits astronautes.

Scénographie immersive : Grâce au talent de Cerforet, le Jardin Raymond VI sera métamorphosé en un univers onirique.

Concerts, Batucadas et gourmandises

L’ambiance sonore sera assurée par des concerts et des batucadas survitaminées, pour que l’énergie du carnaval résonne dans tout le quartier de Saint-Cyprien. Et parce qu’une aventure spatiale, ça creuse, le partenaire Cacofages sera présent pour ravir les papilles avec des plaisirs chocolatés dont ils ont le secret.

Infos Pratiques : Pensez à réserver !

Attention, pour garantir une expérience de qualité et sécurisée, les places sont précieuses. Le nombre de participants est limité à 150 enfants. Nous vous conseillons donc de ne pas tarder pour les inscriptions !