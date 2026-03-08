Djamil Le Shlag présente « Exode(s) » : Une dose d’énergie pure au Bascala le 3 avril !

Avis aux amateurs de stand-up percutant et de rire salvateur ! Le vendredi 3 avril 2026 à 20h30, l’une des voix les plus singulières de l’humour actuel s’installe au Bascala à Bruguières, aux portes de Toulouse. Djamil Le Shlag revient sur le devant de la scène avec son tout nouveau spectacle : « Exode(s) ».
Après une première tournée triomphale, l’humoriste à l’énergie communicative repart à la conquête du public avec ce sens de la répartie légendaire qui a fait sa renommée.
« Exode(s) » : Le mouvement comme art de vivre
Dans ce nouveau seul-en-scène, Djamil Le Shlag se livre avec une sincérité désarmante sur les transitions qui ont marqué sa vie. De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, ou encore du célibat à la vie de famille, il explore ces « exodes » personnels qui résonnent en chacun de nous.
Plus qu’un simple enchaînement de vannes, « Exode(s) » est un portrait drôle et lucide d’un monde qui ne cesse de bouger. Sa conclusion ? Le mouvement, c’est la vie. Face au repli sur soi, Djamil nous invite au voyage, à la rencontre et à l’ouverture d’esprit. Un spectacle chaleureux qui fait du bien au moral !
Soirée conviviale à Bruguières : Food Truck et bar sur place
Pour transformer votre soirée en un moment de détente totale, le Bascala a tout prévu. Inutile de se précipiter pour dîner avant de venir !
-
Ouverture des portes : Dès 19h30 (1h avant le show).
-
Le Bar : Idéal pour boire un verre entre amis dans le hall de la salle.
-
Côté Resto : Le food truck Nordost German Food sera présent sur le parvis. Au menu : de généreuses spécialités germaniques pour se régaler avant que le rideau ne se lève.
Pourquoi réserver vos places pour Djamil Le Shlag ?
-
Un artiste généreux : Une présence scénique incomparable et un débit qui ne laisse aucun répit à vos zygomatiques.
-
Un message porteur d’espoir : Un humour intelligent qui traite de sujets profonds avec une légèreté déconcertante.
-
La proximité : Situé à Bruguières, le Bascala offre un cadre parfait pour profiter d’un spectacle d’envergure à deux pas de Toulouse.
Informations Pratiques
-
Artiste : Djamil Le Shlag – Spectacle Exode(s)
-
Lieu : Le Bascala, 12 Rue de la Briqueterie, 31150 Bruguières
-
Date : Vendredi 3 avril 2026 à 20h30
-
Tarifs :
-
Tarif plein : 33 €
-
Tarif réduit : 29 €
-
-
Accès : À seulement 15 minutes de Toulouse. Parking gratuit sur place.
- Réservation : sur le site du Bascala