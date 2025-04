Événement Musical Féminin et Engagé : Le Collectif « La Liane » de Retour au Bijou !

Après un premier passage remarqué, le collectif « La Liane » revient enchanter la scène du Bijou à Toulouse le samedi 3 mai 2025 à 21h00 ! Fort du succès de sa première édition, ce regroupement d’artistes talentueuses vous invite à une nouvelle soirée placée sous le signe de la créativité et de l’engagement.

Le collectif « La Liane » incarne une force artistique au féminin, un réseau de femmes artistes qui, à l’image de plantes grimpantes, s’unissent pour partager leur art et leurs convictions. Pour cette nouvelle édition au Bijou, ce sont cinq musiciennes passionnées qui se réuniront sur scène pour une création unique et captivante.

Préparez-vous à un voyage sonore où leurs voix se mêleront harmonieusement aux sonorités de leurs instruments : tambours, ukulélé, harpe… Entre compositions originales et des influences éclectiques puisées chez des artistes comme Camille, Björk ou Yseult, leur musique porte un message puissant et actuel : être une femme musicienne est un acte profondément politique.

Cette soirée au Bijou s’annonce comme un moment privilégié, riche en émotions et empreint d’une audace artistique inspirante. Venez découvrir l’univers singulier et engagé de Fanny Roz, Alice Bénar, Djana Stray, Camille Lemarchand et Caroline Champy.

Infos Pratiques :

Date : samedi 3 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou